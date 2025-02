S04: Bulut redet schon von der Premier League

Gerade erst hat Taylan Bulut seinen Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert, da wartet der Youngster schon mit interessanten Aussagen zu seiner Zukunft auf. Nach dem öffentlichen Training am heutigen Mittwoch stand der 19-Jährige Vereinsmedien Rede und Antwort und verriet, wo er gerne mal spielen würde: „Jeder, der Ahnung von Fußball hat, der weiß, dass die Premier League die beste Liga ist. Die kann man sich immer ansehen.“

Aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag könnte der Rechtsverteidiger sogar schon im Sommer den Abflug machen. Dazu wollte sich Bulut aber nicht im Detail äußern: „Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert.“ Mindestens acht Millionen Euro sollen fällig werden, wenn Bulut die Königsblauen per Klausel verlässt. Für Vereine aus der Premier League wären das nur Peanuts.