Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

Mit Frederik Rönnow (30/Dänemark), Christopher Trimmel (35/Österreich), András Schäfer (23/Ungarn), Julian Ryerson (24), Morten Thorsby (26/beide Norwegen), Genki Haraguchi (31/Japan) und Jamie Leweling (21/Deutschland U21) wurden sieben Spieler für ihre Nationalmannschaften nominiert.

Der SC Freiburg und Torhüter Mark Flekken setzten ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 29-jährige Niederländer hat seinen Vertrag verlängert. Über die Laufzeit machen die Breisgauer keine Angaben.

Der FC Bayern muss auf Lucas Hernández(26) und Bouna Sarr (30) verzichten. Während Hernández mit einem Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich etwa fünf Wochen ausfallen wird, droht Sarr nach einer Operation an der Patellasehne sogar das Saison-Aus.

Diadié Samassékou verlässt die TSG Hoffenheim. Der 26-jährige Malier schließt sich bis zum Saisonende Olympiakos Piräus an. Vor Abschluss des Deals verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag in Hoffenheim bis 2025.

Laut ‚Daily Telegraph‘ hat der FC Liverpool im Poker um Jude Bellingham aktuell die Nase vorn. Borussia Dortmund hatte den 19-jährigen Engländer im vergangenen Sommer noch für unverkäuflich erklärt. Im kommenden Jahr wird sich die Sache deutlich schwieriger gestalten. Bellingham besitzt einen Vertrag bis 2025 ohne Ausstiegsklausel.

Trainer Bo Svensson ist Thema in England, weil Brighton & Hove Albion nach einem Nachfolger für Chefcoach Graham Potter fahndet. Svensson, der vom Interesse „nur aus den Medien“ gehört hat, wollte gegenüber der ‚Bild‘ dennoch „nie etwas ausschließen“. Manager Christian Heidel stellte jedoch klar: „Brighton kann das Visier wieder in die Schublade legen.“

Mark Uth (31) ist zurück auf dem Trainingsplatz. Nach seiner Schambein-OP absolvierte er eine individuelle Einheit und erste Übungen mit Ball. Wann der Offensivmann wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann, ist ungewiss.

Borussia Mönchengladbach hat die Ausfälle zweier Leistungsträger zu beklagen. Florian Neuhaus (25) wird mit einer Teilruptur des hinteren Kreuzbands im rechten Knie mehrere Wochen fehlen. Zudem kann Ko Itakura (25) wegen einer Teilruptur des Innenbands im linken Knie bis zur WM kein Spiel mehr bestreiten. Bei beiden ist voraussichtlich keine Operation vonnöten.

