Mit Hintertür: Podolski kündigt Karriereende an

Lukas Podolski plant im Allgemeinen, seine Schuhe nach der laufenden Spielzeit an den Nagel zu hängen. „Grundsätzlich ja, das soll eigentlich meine letzte Saison sein“, antwortet der 40-Jährige im Interview mit dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ auf die Frage nach einem baldigen Karriereende. Der Offensivmann lässt sich augenzwinkernd aber eine kleine Hintertür offen: „Wenn uns sportlich ein Coup gelingen sollte, könnte es sein, dass ich das dann noch einmal mitnehmen möchte.“ Mit Górnik Zabrze steht die Köln-Legende nach 15 Spieltagen überraschend an der Tabellenspitze der ersten polnischen Liga. Es winkt die Teilnahme am Europapokal.

2021 war Podolski zu seinem polnischen Herzensklub gewechselt. Der Linksfuß steht inzwischen zwar nur noch unregelmäßig auf dem Rasen, betont aber: „Auch die Arbeit neben dem Platz macht mir große Freude. Ich bin jetzt 40, da haben sich die Prioritäten verschoben. Der Verein hat es mir ermöglicht, in viele Bereiche reinzuschnuppern. Ich kann hier richtig etwas bewegen, auch strukturell, hier entsteht richtig etwas. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, das noch für längere Zeit fortzuführen. Ich spiele weiterhin unheimlich gerne, mir macht es auch große Freude, den jungen Spielern in der Mannschaft mit meiner Erfahrung zu helfen. Aber ich bin halt auch keine 30 mehr, da zwickt es dann mal hier und da.“