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Ligue 1

PSG: Barcola-Ersatz im Visier

von Julian Jasch - Quelle: gianlucadimarzio.com
Ferran Torres jubelt @Maxppp

Bei Paris St. Germain bereitet man sich auf einen potenziellen Abgang von Bradley Barcola (23) vor. Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio wurde Ferran Torres (26) von PSG als möglicher Ersatz ins Visier genommen. Der spanische WM-Fahrer traf in der abgelaufenen Spielzeit 21 Mal für den FC Barcelona.

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Bei der Quote planen die Katalanen natürlich mit dem Angreifer. Angedacht ist eine Verlängerung über 2027 hinaus. PSG wird sich einen Vorstoß also womöglich sparen – erst recht, wenn Barcola, der unter anderem vom FC Arsenal, FC Liverpool, FC Bayern und Barcelona beobachtet wird, an Bord bleibt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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