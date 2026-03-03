Juventus: Rolle rückwärts bei Vlahovic?

Dusan Vlahovic könnte unter Umständen auch in der kommenden Spielzeit das Trikot von Juventus Turin tragen. Obwohl bislang alles danach aussah, dass der 26-jährige Serbe nach Ablauf seiner Vertragslaufzeit im Sommer das Weite sucht, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘ nun von einem Meeting zwischen Klub und Vlahovics Vater Milos, um eine mögliche Vertragsverlängerung auszuloten.

Zur Debatte steht aktuell ein neuer bis 2028 datierter Kontrakt, allerdings müsste der 26-jährige wohl Abstriche beim Gehalt machen. Aktuell verdient Vlahovic um die zwölf Millionen Euro netto pro Spielzeit, die Bianconeri möchten die Bezüge auf circa sieben Millionen Euro netto Jahresgehalt drücken. Im Gespräch mit Vereinsoffiziellen versicherte Vlahovics Vater, dass es noch keine Absprache mit einem Interessenten gibt. Seit dem 1. Januar darf der 41-fache Nationalspieler ohne Zustimmung der Alten Dame mit anderen Klubs verhandeln.