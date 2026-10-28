FC Bayern: Der Stand bei Kompany, Musiala und Kimmich

Die Freude über den Ballon d‘Or-Sieg von Harry Kane (33) war beim FC Bayern eine willkommene Ablenkung von den Dramen, die sich in den vergangenen Wochen um Jamal Musiala (23, Joshua Kimmich (31) und Vincent Kompany abgespielt haben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, gibt es bei dem Trio nun erste Prognosen, wann sie wieder auf dem Platz respektive der Seitenlinie zum Einsatz kommen können.

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Kimmich-Rückkehr zum Topspiel

Am frühesten wird Kimmich wieder den Dienst an der Säbener Straße antreten können. Bereits zum Bundesliga-Topspiel am kommenden Samstag (18:30 Uhr) gegen Borussia Dortmudn wird der Mittelfeldspieler laut dem Fachmagazin zurückerwartet.

In der schwierigen Phase stand der Rekordmeister dem Kapitän bei. Sportdirektor Christoph Freund verzichtete auf die Reise nach London zur Ballon d‘Or-Verleihung und vertrat stattdessen den Verein als Klub-Vertreter bei der Beerdigung dessen Vaters.

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Musiala-Rückkehr noch vor den Länderspielen

Musiala laboriert an einem hartnäckigen Muskelfaserriss, den er sich beim Aufwärmen vor dem Nations League-Spiel gegen die Niederlande (1:1) zugezogen hatte. Das „interne Ziel“ soll sein, dass der Offensivspieler noch vor der Länderspielpause Mitte Novmeber sein Comeback feiern kann. Anvisiert ist das Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Mainz 05 am 7. November (15:30 Uhr).

Die größten Sorgen bereitet aktuell der Gesundheitszustand von Cheftrainer Vincent Kompany. Co-Trainer Aaron Danks, der seinen Chef aktuell vertritt, äußerte sich auf der gestrigen Pressekonferenz erneut optimistisch: „Ich habe gestern einen kurzen Besuch bei Vince gemacht, und er ist guter Dinge. Es sieht so aus, als würde er jeden Tag besser werden, das ist wirklich positiv.“

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Kompany fehlt noch lange

Gleichbedeutend mit einer schnellen Rückkehr ist dies laut der ‚Sport Bild‘ aber nicht. Eine Rückkehr vor den Länderspielen wird im Klub ausgeschlossen. Ob der Trainer beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am 20. November (20:30 Uhr) wieder an der Seitenlinie stehen wird, ist völlig offen.

Die Gründe für den Zusammenbruch sollen nach wie vor nicht eindeutig geklärt sein. Kompany sackte beim Training der zweiten Mannschaft urplötzlich zusammen, schlug erst hart mit dem Kopf auf und wurde dann von Krampfanfällen geschüttelt. Ein Herzinfarkt oder Schlaganfall konnte schnell ausgeschlossen werden, die Ärzte sollen sich vielmehr „auf eine Kopfproblematik konzentrieren“.