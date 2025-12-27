Vázquez 2.0: Bayer hat neuen Verteidiger im Visier

Als Lucas Vázquez kurz vor dem Ende der Transferperiode im vergangenen Sommer bei Bayer Leverkusen aufschlug, staunten viele nicht schlecht. Der Rechtsverteidiger war einer der großen Transfercoups des Sommers. Wirklich aufgegangen ist der Plan mit dem 34-Jährigen allerdings nicht, da Vázquez immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat.

Auch deshalb schaut sich die Werkself nach einer Alternative um, da Konkurrenz für Arthur (22) her muss. Im Fokus ist dabei laut ‚Estadio Deportivo‘ ein weiterer Spanier, Juanlu Sánchez. Der 22-Jährige passt genau ins Anforderungsprofil der Werkself, da er über viel Offensivdrang und Potenzial verfügt. Im vergangenen Jahr gewann er mit der spanischen Nationalmannschaft bei Olympia die Goldmedaille.

Im vergangenen Sommer stand Sánchez vor einem Wechsel zur SSC Neapel, jetzt könnte er im Januar erneut auf einen Wechsel weg vom FC Sevilla drängen. Nicht nur Bayer ist laut der spanischen Zeitung dabei interessiert. Der FC Everton würde Sánchez gerne nach England locken. Die Andalusier sollen rund 20 Millionen für ihren Rechtsverteidiger fordern. Neben Sánchez könnte auch der Brasilianer André Luiz (23) von Rio Ave unters Bayerkreuz kommen. Er spielt eine Position weiter vorne als Rechtsaußen.