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Bundesliga

HSV: Kommen Vieira & Adeline?

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
Martin Adeline im Einsatz für ESTAC Troyes @Maxppp

Beim Hamburger SV ist die nahende Verpflichtung von Martin Adeline (22) offenbar nicht gleichbedeutend mit einem Scheitern des Transferpokers um Fábio Vieira (26). Wie ‚Sky‘ berichtet, sind beide Personalien unabhängig voneinander zu betrachten und der HSV arbeite weiter an einer Festverpflichtung von Vieira.

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Adeline wird sich den Rothosen zeitnah als Neuzugang anschließen. Der Mittelfeldspieler kommt für vier Millionen Euro von ESTAC Troyes und wird bis 2030 unterschreiben. Laut ‚Sky‘ wird er am morgigen Montag den Medizincheck absolvieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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