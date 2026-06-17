Auch Fabian Reese konnte Hertha BSC nicht im Alleingang ins Aufstiegsrennen hieven. Insgesamt 23 Torbeteiligungen (zehn Tore und 13 Vorlagen) sammelte der 28-Jährige in der abgelaufenen Zweitligasaison, dennoch steckten die Berliner lange im Tabellenmittelfeld fest. Um seinem Anspruch, irgendwann erstklassig zu spielen, gerecht zu werden, sucht der Rechtsfuß nun das Weite.

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Mit dem VfL Wolfsburg war sich Reese bereits vor dem feststehenden Abstieg der Niedersachsen über einen Wechsel einig. Dass die Wölfe die Klasse am Ende nicht halten konnten, ließ bei dem ehemaligen deutschen U-Nationalspieler jedoch noch einmal Zweifel aufkommen. Letztendlich konnte der VfL aber offenbar genügend Überzeugungsarbeit leisten. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der Angreifer in der Autostadt einen Vertrag bis 2030.

Hertha BSC wird für den Verlust seines Schlüsselspielers mit einer Ablöse von acht bis neun Millionen Euro entschädigt. Für Reese, der dem Hauptstadtklub lange die Treue geschworen hatte, besteht nun die große Hoffnung, sich mit einem Jahr Verzögerung den Traum vom Oberhaus erfüllen zu können.

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„Fabian war in den vergangenen Jahren einer der stärksten Spieler der 2. Bundesliga. Er ist ein absoluter Leistungsträger und bringt nicht nur starke Offensivqualitäten mit, sondern auch ein außergewöhnliches Maß an Einsatzbereitschaft, Führungsstärke und Mentalität. Wir freuen uns sehr auf ihn“, sagt VfL-Sportdirektor Primin Schwegler.