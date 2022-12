Eintracht: Kolo Muani-Verbleib nur unter einer Bedingung

In der Vergangenheit musste Eintracht Frankfurt einige Leistungsträger ungewollt frühzeitig ziehen lassen, bei Randal Kolo Muani könnte es anders laufen. „Der Plan ist, noch ein Jahr zu bleiben“, zitiert die ‚Sport Bild‘ die Berateragentur (MDC) des 24-Jährigen.

Demzufolge könnte der 1,87 Meter große Stürmer bis 2024 das Trikot der Adler tragen. Voraussetzung für einen Verbleib über den kommenden Sommer hinaus sei allerdings, dass die Eintracht auch im nächsten Jahr international spielt.

Dass sich der Rechtsfuß derart kometenhaft entwickelt, liegt auch an Trainer Oliver Glasner, der Kolo Muani in der laufenden Bundesligasaison bereits 13 Mal in die Startelf berufen hat. Der Österreicher sagt über den polyvalenten Stürmer: „Arbeitet er so weiter wie jetzt, wird er noch besser.“ Und auch der Franzose schätzt die Zusammenarbeit mit Glasner, schreibt das Fachmagazin.

Frankfurt und dann?

Nichtsdestotrotz werden die starken Leistungen des 24-Jährigen auch andernorts registriert. Laut der ‚Bild‘ gehört auch der FC Bayern zu den Vereinen, die die Entwicklung des variablen Offensivspielers verfolgen. Im kommenden Sommer sei der Frankfurter allerdings noch kein Thema an der Säbener Straße.

Ohnehin müssten mögliche Interessenten für die Dienste des Offensivspielers tief in die Tasche greifen. Die ‚Sport Bild‘ berichtete kürzlich, dass den Frankfurtern eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro vorschwebt. In der Bankenstadt hoffe man sogar auf eine Summe zwischen 80 und 100 Millionen Euro. Klar ist, spielt Kolo Muani weiter so stark auf, dürfte es an potenziellen Abnehmern nicht mangeln.