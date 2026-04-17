Barça: Bundesliga-Konkurrenz bei Bisiwu

Jesse Bisiwu vom FC Brügge weckt bei einigen deutschen Klubs Interesse. Dies berichtet die katalanische Zeitung ‚Sport‘, nennt jedoch keine konkreten Namen. Der 18-jährige Flügelspieler wird bereits seit geraumer Zeit mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Nun scheinen die Katalanen im Werben um den jungen Belgier Konkurenz zu bekommen.

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Bisiwu ist ein vielversprechendes Offensivtalent. Mit Brügge nimmt der U19-Nationalspieler kommendes Wochenende am Final Four der Youth League in Lausanne Teil. Diese Bühne will sich dem Bericht zufolge allen voran der FC Barcelona zunutze machen und den Youngster beobachten. Ob auch Vertreter von deutschen Klubs vor Ort sein werden, ist nicht bekannt. Das Arbeitspapier des Rechtsfußes in Brügge läuft im kommenden Jahr aus, eine Verlängerung schließt Bisiwu bis auf weiteres aus.