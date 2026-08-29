Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Premier League

Arsenal verteilt Profivertrag

von Remo Schatz - Quelle: arsenal.com
1 min.
Marli Salmon hält den Ball hoch @Maxppp

Marli Salmon setzt seine Entwicklung beim FC Arsenal fort. Bei den Nordlondonern hat das Innenverteidiger-Juwel an seinem heutigen 17. Geburtstag seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Über die Vertragslänge machen die Gunners keine Angaben, der bisherige Kontrakt wäre 2027 ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Salmon wird seit nunmehr sieben Jahren in der Arsenal Academy ausgebildet. Unter Proficoach Mikel Arteta sammelte er bereits drei Einsätze im FA Cup sowie sogar einen in der Champions League. Für die englische U17-Nationalmannschaft kam er bislang viermal zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Arsenal
Marli Ellis Salmon

Weitere Infos

Premier League Premier League
Arsenal Logo FC Arsenal
Marli Ellis Salmon Marli Ellis Salmon
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert