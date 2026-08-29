Arsenal verteilt Profivertrag

Marli Salmon setzt seine Entwicklung beim FC Arsenal fort. Bei den Nordlondonern hat das Innenverteidiger-Juwel an seinem heutigen 17. Geburtstag seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Über die Vertragslänge machen die Gunners keine Angaben, der bisherige Kontrakt wäre 2027 ausgelaufen.

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Congratulations, Marli! ❤️



A special day for Marli Salmon, who has signed professional terms with The Arsenal 👊 — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) August 29, 2026

Salmon wird seit nunmehr sieben Jahren in der Arsenal Academy ausgebildet. Unter Proficoach Mikel Arteta sammelte er bereits drei Einsätze im FA Cup sowie sogar einen in der Champions League. Für die englische U17-Nationalmannschaft kam er bislang viermal zum Einsatz.