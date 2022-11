Gladbach: Hofmann wieder dabei

Borussia Mönchengladbach kann am Wochenende wieder auf Jonas Hofmann zählen. Wie Trainer Daniel Farke mitteilte, kehrt der deutsche Nationalspieler nach kurierter Schultereckgelenkssprengung am morgigen Freitag (20:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart in den Kader zurück.

Farke sagte auf der zugehörigen Pressekonferenz außerdem: „Unsere Langzeitverletzen werden in diesem Jahr kein Thema mehr. Auch für Yann Sommer und Stevie Lainer wird es nicht reichen.“ Beim zuletzt angeschlagenen Ramy Bensebaini konnte der Coach „Entwarnung geben“, während die Chancen auf einen Einsatz von Nico Elvedi „50:50“ stehen.