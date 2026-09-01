Arsenal: Nwaneri-Ersatz am Haken?

Während mit Gabriel Martinelli (26) und Ethan Nwaneri (19) zwei Offensivkräfte vor dem Abschied vom FC Arsenal stehen, könnte sich auf der Zugangsseite auch noch etwas tun. Laut ‚The Standard‘ haben sich die Gunners nach den Konditionen für einen Transfer von Malick Fofana erkundigt. Der 21-jährige Belgier wurde dem Premier League-Klub zuvor von seinen Agenten angeboten.

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Sportjournalist Yagiz Sabuncuoglu spricht sogar schon von einer Einigung zwischen Arsenal und Fofana. Von Spielerseite aus werde Druck auf Lyon ausgeübt, den Deal abzusegnen. Andere Interessenten aus England und Italien werden dem Bericht zufolge derzeit hingehalten, weil Fofana gerne nach London wechseln würde. Gestern gab es auch Gerüchte über eine Anbahnung mit RB Leipzig.