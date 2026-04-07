40-Millionen-Juwel zum BVB?

Ab der kommenden Saison möchte Borussia Dortmund, so ist es zu vernehmen, zu einem System mit klassischen Flügelspielern zurückkehren. Das dazu benötigte Spielermaterial ist im Kader allerdings nicht vorhanden, weshalb Sportdirektor Ole Book nach externen Lösungen suchen muss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Kandidaten hat er offenbar in Frankreich ausfindig gemacht. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der BVB an Diego Moreira interessiert. Der Linksaußen, der noch bis 2029 bei Racing Straßburg unter Vertrag steht, plant im Sommer den nächsten Karriereschritt.

Schlecht für den BVB: Dem Bezahlsender zufolge ruft Straßburg eine Ablöse von 30 bis 40 Millionen Euro für den belgischen Nationalspieler auf. Ob die Schwarz-Gelben in der Lage sind, im Sommer eine solche Investition zu tätigen, ist unklar, zumal in Jadon Sancho (26/Aston Villa) und Edvin Austbö (20/Viking FK) zwei Alternativen deutlich günstiger zu haben wären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer Innenverteidiger-Kandidat

Eine weitere Position, auf der Dortmund sucht, ist die Innenverteidigung. Aufgrund des Abgangs von Niklas Süle (30) sind die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen. Laut ‚Sky‘ gehört Abdelhamid Ait Boudlal (19), dessen Vertrag bei Stade Rennes bis 2028 gültig ist, zu den Kandidaten. In der Vergangenheit wurden bereits Marcos Senesi (28/AFC Bournemouth) und Joane Gadou (19/RB Salzburg) gehandelt.