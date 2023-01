Unter einer Bedingung: Gladbach verspricht Bayern Sommer-Verkauf

Der Poker um Yann Sommer könnte sich zeitnah dem Ende neigen und einen positiven Ausgang für den FC Bayern nehmen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich die Fohlen auf den Rekordmeister zubewegt haben. Mehr noch: Die Gladbacher hätten den Bayern am gestrigen Dienstag ihr Wort gegeben, den Keeper ziehen zu lassen, sollten sie ihrerseits die Verpflichtung von Jonas Omlin eintüten können.

Passend dazu: Bereits am heutigen Mittwochmorgen hatte die Schweizer Tageszeitung ‚Blick‘ berichtet, dass sich die Borussia und Omlin auf einen Wechsel verständigt haben. Der 29-jährige Schweizer erhalte am Borussia Park einen bis 2027 datierten Vertrag. Der Haken: Noch müsse sich der derzeitige Tabellenachte mit dem HSC Montpellier einig werden.

Laut dem ‚Blick‘ steht für Omlin eine Ablöse von acht bis zehn Millionen Euro im Raum. An den französischen Abstiegskandidaten ist dieser noch bis 2024 gebunden. Um den Schlussmann finanzieren zu können, sind die Gladbacher laut der ‚Bild‘ dazu bereit, ein Angebot in Höhe von acht Millionen Euro fix plus eine Million Euro Bonus für Sommer anzunehmen.