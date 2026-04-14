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2. Bundesliga

Fortuna: Mini-Prämie für Ende

von David Hamza - Quelle: Bild
Alexander Ende auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Fortuna Düsseldorfs neuer Trainer Alexander Ende kassiert im Fall des erfolgreichen Klassenerhalts eine vergleichsweise geringe Bonuszahlung. Nach Informationen der ‚Bild‘ wurde eine Prämie von 100.000 Euro vereinbart – laut der Boulevardzeit „extrem ungewöhnlich“, aber „ein […] Indiz dafür, dass Fortuna für Ende ein Langzeit-Projekt ist.“

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Der 46-Jährige, der auf den entlassenen Markus Anfang folgt, unterschrieb beim Tabellen-14. der zweiten Liga einen Vertrag bis 2028. „Dieses klare Commitment – auch über die aktuelle Situation hinaus – ist ein starkes Zeichen“, sagt Sportvorstand Sven Mislintat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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