Heldt-Aus schon besiegelt?

Möglicherweise übernimmt ab Sommer ein neuer Sportchef bei Union Berlin. Laut ‚Bild‘ läuft der Vertrag von Horst Heldt in Köpenick zum Ende der laufenden Spielzeit aus. Eine Weiterbeschäftigung stellt die Boulevardzeitung aufgrund der schwachen Transferbilanz des Geschäftsführers Profifußball infrage.

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Dem Bericht zufolge sollen in der Winterpause mindestens zwei neue Spieler verpflichtet werden, um den Abstieg in die 2. Bundesliga abzuwenden. Sollte Heldt es nicht gelingen, durch gezielte Verstärkungen des Kaders eine Trendwende herbeizuführen, könnte ihm das zum Verhängnis werden.