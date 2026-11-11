Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Heldt-Aus schon besiegelt?

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Horst Heldt sucht den perfekten Trainer für Union Berlin @Maxppp

Möglicherweise übernimmt ab Sommer ein neuer Sportchef bei Union Berlin. Laut ‚Bild‘ läuft der Vertrag von Horst Heldt in Köpenick zum Ende der laufenden Spielzeit aus. Eine Weiterbeschäftigung stellt die Boulevardzeitung aufgrund der schwachen Transferbilanz des Geschäftsführers Profifußball infrage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge sollen in der Winterpause mindestens zwei neue Spieler verpflichtet werden, um den Abstieg in die 2. Bundesliga abzuwenden. Sollte Heldt es nicht gelingen, durch gezielte Verstärkungen des Kaders eine Trendwende herbeizuführen, könnte ihm das zum Verhängnis werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Union Berlin
Horst Heldt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Horst Heldt Horst Heldt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert