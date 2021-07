United: De Gea will um Platz kämpfen

Abschiedskandidat David de Gea hat nicht vor, seinen Platz bei Manchester United leichtfertig herzugeben. Der 30-jährige Spanier will laut ‚ESPN‘ um seine Zukunft am Old Trafford kämpfen, sein Vertrag läuft 2023 aus. Nach wie vor ist nicht klar, ob Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer auf de Geas Konkurrent Dean Henderson (24) als Nummer eins im Tor setzt.

In der abgelaufenen Saison hatte de Gea seinen Stammplatz zwischen den Pfosten nach einem privaten Sonderurlaub zur Geburt seiner Tochter verloren. Mit einem kolportierten Jahresgehalt von mehr als 23 Millionen Euro ist der 45-fache spanische Nationalspieler Topverdiener bei den Red Devils, die gerne Einsparungen vornehmen würden. Zudem holte United mit Routinier Tom Heaton (35) einen vierten Torhüter an Bord, womit ein potenzieller Verkauf personell abgedeckt wäre.