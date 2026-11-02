Die Vertragsverlängerung von Harry Kane beim FC Bayern ist nur noch Formsache. Das bestätigte der Engländer auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel bei Atlético Madrid am Dienstag (21 Uhr): „Ich denke es geht eher um Tage. Wir hatten am Wochenende und heute Gespräche. Wir sind extrem nah dran jetzt. Es geht um Details, die die Anwälte regeln müssen.“

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Seit Wochen arbeiten beide Seiten Hand in Hand an dem neuen Kontrakt. Der 33-Jährige wird sich bis 2029 an den deutschen Rekordmeister binden. Im Raum stehen nach wie vor eine Ausstiegsklausel für die Rückkehr in die Premier League sowie ein Matching Right für Tottenham Hotspur.