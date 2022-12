Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Benjamin Pavard sorgt beim Rekordmeister weiterhin für Unruhe. Nun hat der Präsident des FC Barcelona Joan Laporta die Wechselgerüchte um den Franzosen weiter befeuert. „Er ist eine echte Option für uns. Sein Vertrag läuft 2024 aus und er will gehen. Er könnte unsere Abwehr verstärken“, so Laporta.

Unter der Anzeige geht's weiter

SC Freiburg

Im Breisgau könnte es im Winter zwei Abgänge geben. Keven Schlotterbeck gilt als Abschiedskandidat Nummer eins und Roland Sallai könnte zu einem Batzen Geld gemacht werden. Lazio Rom hat den Ungar auf dem Zettel und könnte schon im Winter einen Vorstoß wagen. Die Freiburger wollen laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ stolze 20 Millionen Euro Ablöse für den Ungar sehen.

Lese-Tipp

Schalke 04: Flick-Berater irritiert von Knäbel

RB Leipzig

Einen Verbleib von Mittelfeld-Star Dani Olmo hält man in der Messestadt für möglich. Wie Bullen-Boss Max Eberl gegenüber ‚RBlive‘ verriet, sei er froh gewesen, dass Olmos Spanier bei der Weltmeisterschaft frühzeitig ausgeschieden sind: „Das hätte eine Verlängerung noch komplizierter gemacht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eintracht Frankfurt

Rafael Borré darf die Eintracht im anstehenden Transferfenster verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, habe der Aufsichtsrat einem Verkauf zugestimmt. Für zehn Millionen Euro würde man den Kolumbianer demnach ziehen lassen.

Union Berlin

Tymoteusz Puchacz wird die Hauptstadt wohl verlassen. Neben dem griechischen Erstligisten Panathinaikos und dem FC Venedig ist der ‚L‘Équipe‘ zufolge auch Racing Straßburg an dem Linksverteidiger interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Dortmund

Die Vertragsverhandlungen zwischen Youssoufa Moukoko und Borussia Dortmund stocken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Schwarz-Gelben dem WM-Fahrer ein finales Angebot über sechs Millionen Euro vorgelegt. Moukokos Seite habe seine Forderungen nun aber erhöht und wolle sieben Millionen Euro pro Jahr einstreichen. Moukoko wies den Bericht von sich.

VfL Wolfsburg

Wölfe-Urgestein Joshua Guilavogui könnte bald innerhalb der Bundesliga wechseln. Dem ‚kicker‘ zufolge bemüht sich der VfB Stuttgart um eine Verpflichtung des 32-Jährigen. Die Cannstatter wollen ihrem Kapitän Wataru Endo einen erfahrenen Sechser an die Seite stellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Mönchengladbach

Die Wechselgerüchte um Yann Sommer reißen nicht ab. Sowohl der FC Bayern als auch diverse Premier League-Klubs haben den Schweizer auf dem Zettel. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge würde man am Niederrhein bei einem Angebot von mindestens fünf Millionen Euro ins Grübeln kommen. Nach Saisonende droht dann der ablösefreie Verlust des 34-Jährigen.

Werder Bremen

DFB-Debütant Niclas Füllkrug hat sich zu den Spekulationen über einen möglichen Abgang aus Bremen geäußert. „Grundsätzlich muss erst […] ein Angebot eines anderen Vereins vorliegen, für den es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Denn Werder ist für mich kein 08/15-Klub“, stellt der Stürmer gegenüber der ‚Sport Bild‘ klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

1. FSV Mainz

Bei den Mainzern wird dringend noch ein Abwehrspieler für das Zentrum benötigt. Trainer Bo Svensson kündigte an, dass der Klub im Winter aktiv wird: „Wir brauchen noch einen Innenverteidiger.“ Laut ‚Bild‘ stehen mit Keven Schlotterbeck (25/SC Freiburg), Márton Dárdai (20/Hertha BSC), Patric Pfeiffer (23/ Darmstadt 98) und Ermin Bicakcic (32/TSG Hoffenheim) vier Namen auf der Liste der 05er.

TSG Hoffenheim

Im Kraichgau hat Pirmin Schwegler offenbar schon bald ein Wörtchen mitzureden. Wie im Laufe der Woche bekannt wurde, soll der aktuelle Chefscout des FC Bayern in Kürze als Sportdirektor unter Rouven Schröder vorgestellt werden. Nach ‚Sky‘-Informationen beginnt das Engagement bereits am 1. Januar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayer 04 Leverkusen

Ezequiel Palacios beherrscht derzeit die Schlagzeilen in Leverkusen. Der frisch gebackene Weltmeister steht beim FC Turin hoch im Kurs. Allerdings sagt Simon Rolfes im ‚kicker‘ einen Verkauf im Winter ab. „Wir planen fest mit Pala. Das ist der Stand. Und wir hoffen, dass der Weltmeistertitel ihm Auftrieb gibt“, so der Sportvorstand.

1. FC Köln

Der 1. FC Köln will auch in Zukunft mit Mark Uth planen können. Deshalb versuchen die Geißböcke, das im Sommer auslaufende Arbeitspapier mit dem gebürtigen Kölner auszudehnen. In der ‚Sport Bild‘ bekräftige Sportchef Christian Keller, man wolle mit Uth „unbedingt verlängern“. Die Verhandlungen sind angelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

FC Augsburg

Rafal Gikiewicz und der FC Augsburg wollen bei Verhandlungen über einen neuen Vertrag nichts überstürzen. Obwohl der Schlussmann sagt, er wolle „Minimum noch zwei Jahre bleiben“, übe er „in dieser Situation keinen Druck“ aus. Der Vertrag des Polen endet nach der laufenden Saison, Gespräche können jedoch „bis nach dem letzten Spieltag“ warten, so Gikiewicz.

Hertha BSC

Die Hertha hat einen Abgang zu vermelden. Dong-jun Lee verlässt den Hauptstadtklub und wechselt dem Vernehmen nach für 700.000 Euro zurück nach Südkorea. Dort schließt er sich den Jeonbuk Hyundai Motors an.

Unter der Anzeige geht's weiter

VfB Stuttgart

Die bevorstehende Vertragsverlängerung von Silas Katompa Mvumpa ist Grund zur Freude bei Fans und Verantwortlichen des VfB Stuttgart. Ein spezielles Detail macht die Freude sogar noch größer. Der 24-Jährige wird nämlich keine Ausstiegsklausel in seinem dann bis 2026 gültigen Vertrag haben, das bestätigte sein Berater der ‚Bild‘.

VfL Bochum

Michael Esser hat seinen Vertrag beim VfL Bochum verlängert. Der erfahrene Ersatztorhüter bleibt bis 2024 an der Castroper Straße.

Unter der Anzeige geht's weiter

FC Schalke

In der Führungsetage der Königsblauen gibt es zwei neue Personalien zu verkünden. Den freigewordenen Sportdirektor-Posten von Rouven Schröder bekleiden künftig Chefscout André Hechelmann und Referent René Grotus gemeinsam.