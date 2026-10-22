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UEFA Champions League

Ansage von Raum: „Nehme ich nicht ernst“

von Martin Schmitz
1 min.
David Raum 2627 macht seinem Ärger Luft @Maxppp

David Raum findet deutliche Worte für die wiederholte Leistungskritik einiger Experten, die deutlich mehr von dem 28-Jährigen fordern, als er in der laufenden Spielzeit bisher gezeigt hat. Im Vorfeld des Champions League-Duells mit Real Madrid (1:4) am gestrigen Mittwochabend stellte der Kapitän von RB Leipzig klar: „Bei allem Respekt: Wenn Kritik aus den Medien kommt, dann nehme ich das nicht ernst.“

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Der Linksverteidiger, der sich in seinem letzten Vertragsjahr befindet und dem Vernehmen nach vor einem Abgang von den Sachsen steht, betont: „Die einzige Kritik, die ich mir zu Herzen nehme, ist die von meinem Trainer. Da probiere ich auch, mich anzupassen. Da probiere ich dann auch, etwas zu ändern. Und natürlich die Kritik von mir selbst. Mein persönlicher Anspruch an meine Leistung. Alles andere lese ich nicht und ist mir egal.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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