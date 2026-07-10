Serie A
30-Millionen-Zugang für Milan
@Maxppp
Der AC Mailand nimmt Mario Gila unter Vertrag. Bei den Rossoneri unterschreibt der 25-jährige Innenverteidiger einen Kontrakt bis 2031.
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Adding Spanish steel at the back 🛡️— AC Milan (@acmilan) July 10, 2026
¡Bienvenido, Mario Gila! 🇪🇸 pic.twitter.com/sgXICmNGGA
Lazio Rom kassiert dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro, 50 Prozent der Ablöse gehen allerdings an Gilas Ex-Klub Real Madrid (2018 bis 2022). Vor vier Jahren wechselte der Spanier für sechs Millionen von den Königlichen zu Lazio.
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