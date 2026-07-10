Der AC Mailand nimmt Mario Gila unter Vertrag. Bei den Rossoneri unterschreibt der 25-jährige Innenverteidiger einen Kontrakt bis 2031.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adding Spanish steel at the back 🛡️



¡Bienvenido, Mario Gila! 🇪🇸 pic.twitter.com/sgXICmNGGA — AC Milan (@acmilan) July 10, 2026

Lazio Rom kassiert dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro, 50 Prozent der Ablöse gehen allerdings an Gilas Ex-Klub Real Madrid (2018 bis 2022). Vor vier Jahren wechselte der Spanier für sechs Millionen von den Königlichen zu Lazio.