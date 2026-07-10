Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

30-Millionen-Zugang für Milan

von David Hamza - Quelle: acmilan.com
Mario Gila möchte den Ball wegspielen @Maxppp

Der AC Mailand nimmt Mario Gila unter Vertrag. Bei den Rossoneri unterschreibt der 25-jährige Innenverteidiger einen Kontrakt bis 2031.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lazio Rom kassiert dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro, 50 Prozent der Ablöse gehen allerdings an Gilas Ex-Klub Real Madrid (2018 bis 2022). Vor vier Jahren wechselte der Spanier für sechs Millionen von den Königlichen zu Lazio.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Mailand
Lazio
Mario Gila

Weitere Infos

Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
Lazio Logo Lazio Rom
Mario Gila Mario Gila
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert