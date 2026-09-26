Martín Zubimendi stand in der laufenden Spielzeit erst einmal in der Startelf – in der dritten Runde des EFL Cup gegen Ipswich Town (4:2). In den übrigen Partien wurde der 27-Jährige lediglich eingewechselt. Die prominente Rolle der vergangenen Saison hat der Spanier vorerst verloren.

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In seiner Debütsaison beim FC Arsenal gewann der defensive Mittelfeldspieler als Stammkraft die Premier League und scheiterte erst im Champions League-Finale knapp an Paris St. Germain. Ausgerechnet die Franzosen könnten Zubimendi nun einen Ausweg bieten: Wie ‚El Nacional‘ berichtet, soll PSG-Trainer Luis Enrique den Rechtsfuß als Wunschneuzugang ausgemacht haben.

Zubimendi passt demnach perfekt in das Spielsystem der Pariser. Aufgrund seines enttäuschenden Saisonstarts sei ein Abgang in Nordlondon keineswegs ausgeschlossen. Beim Premier League-Klub haben Neuzugang Bruno Guimarães (28) und Top-Talent Myles Lewis-Skelly (20) dem spanischen Weltmeister den Rang abgelaufen.

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Günstig abzugeben ist der Baske allerdings nicht. Dem Bericht zufolge fordern die Gunners eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro, um den bis 2030 gebundenen Mittelfeldakteur ziehen zu lassen. Im Sommer 2025 hatte Arsenal selbst noch 70 Millionen Euro an Real Sociedad überwiesen.