Wunderheilung bei Füllkrug

Niclas Füllkrug beißt auf die Zähne. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, nahm der DFB-Stürmer heute am Abschlusstraining des AC Mailand teil und könnte sogar beim Spiel bei Como 1907 am Donnerstagabend (20:45 Uhr) auf der Bank sitzen.

Erst gestern war bekannt geworden, dass Füllkrug sich eine Zehenverletzung zugezogen hat. Der ‚Corriere dello Sport‘ sprach gestern sogar von einem Bruch und einer Ausfallzeit von einem Monat. Dem ist definitiv nicht so – Milan-Coach Massimiliano Allegri hält ein Füllkrug-Comeback spätestens gegen die AS Rom am 25. Januar für realistisch.