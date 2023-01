Moukoko-Berater vor Ort: Watzke erhöht den Druck

Der Vertrag von Youssoufa Moukoko bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus. Der BVB will verlängern, muss sich aber gegen zahlungskräftigere Konkurrenz durchsetzen. Bislang ziert sich der 18-Jährige, seine Unterschrift zu setzen. Laut der ‚Bild‘ bietet Dortmund mittlerweile ein 40 Millionen Euro schweres Gesamtpaket.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagt zu den unterschiedenen Gehaltsvorstellungen beider Parteien nun bei ‚Sky‘: „Dass er (Moukoko, Ann. d. Red.) jetzt versucht, für sich eine gute Position herauszuholen, ist legitim. Aber genauso legitim ist es auch, dass wir unsere Vorstellungen haben. Wenn das nicht deckungsgleich ist, wird die Zusammenarbeit eben nicht weitergeführt. Das ist die letzte Konsequenz, was auch passieren kann.“

Der BVB-Boss fügt aber auch hinzu: „Wir hoffen natürlich, dass er bei uns bleibt.“ Aus Verbundenheit ob der langjährigen sportlichen Ausbildung werde Moukoko jedenfalls nicht verlängern, meint Watzke: „Dankbarkeit ist im Profifußball keine Währung. Aber das werde ich auch niemandem vorwerfen, weil das Geschäft einfach so ist, wie es ist.“

Zahlreiche Interessenten

Der FC Barcelona, Tottenham Hotspur und Newcastle United umgarnen Moukoko, der in der laufenden Saison zwölf Torbeteiligungen in 22 Spielen sammelte und sich so sein WM-Ticket sicherte. Das Interesse des FC Chelsea ist laut ‚Sky‘ mittlerweile abgeflaut.

Berater Patrick Williams weilte am heutigen Mittwoch zu Gesprächen im Dortmunder Trainingslager in Marbella. Womöglich gibt es nun eine schnelle Entscheidung. Auf eine solche drängte zuletzt auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.