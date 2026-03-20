Chelsea reagiert auf Enzo-Gerüchte

Beim FC Chelsea nimmt man die Spekulationen um einen Abschied von Enzo Fernández gelassen zur Kenntnis. Trainer Liam Rosenior sagt: „Ich hatte ein tolles Gespräch mit Enzo. Er hat mir wirklich sehr deutlich gemacht, wie glücklich er in diesem Verein ist.“

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Der 25-jährige Mittelfeldspieler selbst und Medienberichten hatten zuvor die Gerüchte um einen Wechsel befeuert. Im Januar 2023 war der Argentinier für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Chelsea gekommen, sein Vertrag läuft bis 2032. Interesse signalisieren Paris St. Germain und Real Madrid.