Menü Suche
Kommentar
Premier League

Chelsea reagiert auf Enzo-Gerüchte

von David Hamza
Enzo Fernández trägt die Binde @Maxppp

Beim FC Chelsea nimmt man die Spekulationen um einen Abschied von Enzo Fernández gelassen zur Kenntnis. Trainer Liam Rosenior sagt: „Ich hatte ein tolles Gespräch mit Enzo. Er hat mir wirklich sehr deutlich gemacht, wie glücklich er in diesem Verein ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Mittelfeldspieler selbst und Medienberichten hatten zuvor die Gerüchte um einen Wechsel befeuert. Im Januar 2023 war der Argentinier für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Chelsea gekommen, sein Vertrag läuft bis 2032. Interesse signalisieren Paris St. Germain und Real Madrid.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Enzo Fernández

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Enzo Fernández Enzo Fernández
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert