WM: Wieder Verletzungsalarm bei Spanien

Bei der spanischen Nationalmannschaft wachsen die Personalsorgen. Nach den Muskelverletzungen bei Lamine Yamal und Nico Williams hat es nun auch Fermín López laut schlimmer erwischt.

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Der Allrounder vom FC Barcelona hat sich einen Bruch des fünften Mittelfußknochens zugezogen, es droht ein sechs- bis achtwöchiger Ausfall. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko startet für Spanien in genau vier Wochen gegen Kap Verde. Yamal und Williams könnten dann wieder einsatzfähig sein.