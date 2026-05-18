Weltmeisterschaft
WM: Wieder Verletzungsalarm bei Spanien
1 min.
@Maxppp
Bei der spanischen Nationalmannschaft wachsen die Personalsorgen. Nach den Muskelverletzungen bei Lamine Yamal und Nico Williams hat es nun auch Fermín López laut schlimmer erwischt.
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FC Barcelona @FCBarcelona_es – 13:56
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El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.
El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico.
El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.
El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico.
Der Allrounder vom FC Barcelona hat sich einen Bruch des fünften Mittelfußknochens zugezogen, es droht ein sechs- bis achtwöchiger Ausfall. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko startet für Spanien in genau vier Wochen gegen Kap Verde. Yamal und Williams könnten dann wieder einsatzfähig sein.
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