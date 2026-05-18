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WM: Wieder Verletzungsalarm bei Spanien

von Lukas Hörster - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Fermín López vergräbt sein Gesicht @Maxppp

Bei der spanischen Nationalmannschaft wachsen die Personalsorgen. Nach den Muskelverletzungen bei Lamine Yamal und Nico Williams hat es nun auch Fermín López laut schlimmer erwischt.

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FC Barcelona
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢

El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico.
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Der Allrounder vom FC Barcelona hat sich einen Bruch des fünften Mittelfußknochens zugezogen, es droht ein sechs- bis achtwöchiger Ausfall. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko startet für Spanien in genau vier Wochen gegen Kap Verde. Yamal und Williams könnten dann wieder einsatzfähig sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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