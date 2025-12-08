Menü Suche
Kommentar 3
La Liga

Real: Neuer Name für Alonso-Nachfolge

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
1 min.
Álvaro Arbeloa im Porträt @Maxppp

Real Madrid könnte sich bei einem Trainerwechsel im eigenen Stall bedienen. Laut ‚The Athletic‘ gilt der bei den Verantwortlichen hochgeschätzte Álvaro Arbeloa, der im Mai Reals zweite Mannschaft von Raúl übernommen hat, als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge von Xabi Alonso, sollte dieser entlassen werden. Kurios: Im vergangenen Sommer wurde Arbeloa bei Bayer Leverkusen schon einmal als Alonso-Nachfolger ins Spiel gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der gestrigen 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen Celta Vigo droht Alonso das Aus bei den Königlichen. Laut der Zeitung ‚El Mundo‘ wird das Champions League-Duell gegen Manchester City am Mittwoch (21 Uhr) zum Endspiel für den ehemaligen Bayer-Erfolgscoach. Neben Arbeloa werden auch Zinedine Zidane und Jürgen Klopp in Madrid gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Álvaro Arbeloa Coca

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Álvaro Arbeloa Coca Álvaro Arbeloa Coca
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert