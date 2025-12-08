Real: Neuer Name für Alonso-Nachfolge

Real Madrid könnte sich bei einem Trainerwechsel im eigenen Stall bedienen. Laut ‚The Athletic‘ gilt der bei den Verantwortlichen hochgeschätzte Álvaro Arbeloa, der im Mai Reals zweite Mannschaft von Raúl übernommen hat, als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge von Xabi Alonso, sollte dieser entlassen werden. Kurios: Im vergangenen Sommer wurde Arbeloa bei Bayer Leverkusen schon einmal als Alonso-Nachfolger ins Spiel gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der gestrigen 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen Celta Vigo droht Alonso das Aus bei den Königlichen. Laut der Zeitung ‚El Mundo‘ wird das Champions League-Duell gegen Manchester City am Mittwoch (21 Uhr) zum Endspiel für den ehemaligen Bayer-Erfolgscoach. Neben Arbeloa werden auch Zinedine Zidane und Jürgen Klopp in Madrid gehandelt.