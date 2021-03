„Besseres Projekt“: PSG glaubt fest an Messi-Verpflichtung

Lionel Messi steht vor einer schwierigen Entscheidung. Zur Auswahl stehen eine Vertragsverlängerung beim FC Barcelona und ein neues Abenteuer – voraussichtlich dann bei Paris St. Germain.

In der französischen Hauptstadt ist der Optimismus offenbar sehr groß, dass der Transfer im Sommer über die Bühne geht. Laut dem brasilianischen Journalisten Marcelo Bechler von ‚TNT Sports‘ in Brasilien, der im Übrigen als erster den Neymar-Wechsel zu PSG ankündigte, ist an der Seine alles bereit, Messi willkommen zu heißen.

EXCLUSIVO! "A última vez como rival." Confira todas as informações que @marcelobechler tem sobre uma possível ida de Messi para o PSG! E aí, acha uma boa para o argentino? #Messi #PSG #Barcelona pic.twitter.com/pwJLxSdxGL — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) March 12, 2021

Selbst wenn die Pariser aufgrund der Coronavirus-Krise mit XXL-Verlusten konfrontiert sind, glauben sie dort, dass sie viel mehr Geld als ein Barça zur Verfügung haben, um dem Weltstar einen besseren Vertrag anbieten zu können, so Bechler weiter.

Optimismus auch in der Kabine

Schließlich kündigt der brasilianische Journalist in seinem Twitter-Video unverblümt an, dass unter den PSG-Spieler bereits fest davon ausgegangen wird, in der nächsten Saison auf Messi zählen zu können. Im Anschluss an das Weiterkommen in der Champions League gegen die Katalanen habe ein Akteur im Mannschaftskreis gesagt, es sei das letzte Mal gewesen, dass sie Messi als Gegner begegnet seien.

Das sieht man bei Barça naturgemäß anders. Darüber, dass Messi im Zuge der Präsidentschaftswahl seine Stimme für Joan Laporta abgab, sagte ein Mitarbeiter des neuen Vereinsbosses unlängst: „Das sind gute Nachrichten. Leo fühlt Barça und das ist ein Zeichen. Wenn er mehr nach außen als nach innen schauen würde, wenn er kein Interesse an dem Verein gehabt hätte, wäre er nicht gekommen.“

