Neue Runde beim Barça-Juve-Tausch | Uneinigkeit in der Premier League

Dein Arthur gegen meinen Pjanic

Nach Meinung mehrerer Experten könnten Tauschgeschäfte auf dem kommenden Transfermarkt von besonderer Wichtigkeit sein. Passend dazu sollen der FC Barcelona und Juventus Turin ein solches planen. Die katalanischen Sportzeitungen ‚Mundo Deportivo‘ und ‚Sport‘ hatten bereits in der vergangenen Woche davon berichtet, dass Arthur (23) und Miralem Pjanic (30) ihre Klubs wechseln könnten. Nun sind die Neuigkeiten auch in Italien angekommen. Der ‚Tuttosport‘ ist der potenzielle Spielertausch eine Titelstory wert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Komplizierte Saisonfortführung

In Deutschland plädiert quasi jeder Profiklub für die die Fortführung der Saison. Andernfalls droht vielen Vereinen der Bankrott. In der von zahlreichen Investoren unterstützten Premier League scheint das anders auszusehen. Laut der ‚Times‘ treffen sich die englischen Klubs am Freitag, um über eine mögliche Saisonfortführung zu beraten. Einige Klubs sollen dabei die Ansicht vertreten, dass ein Abbruch die richtige Wahl ist. Die Gesundheitsrisiken seien zu hoch, zudem seien Geisterspiele unfair, da den Gastgebern der Heimvorteil genommen werde.

Saisonabbruch dominiert Frankreich

Die französische Liga ist schon einen Schritt weiter: Dort gibt es bereits Gewissheit, dass die Saison nicht fortgeführt werden kann. Premierminister Édouard Philippe verkündete dies am gestrigen Dienstag. Zwangsläufig dominiert der Ligue 1-Abbruch die französischen Medien. „Eine Saison ohne Ende“, titelt Frankreichs größte Sportzeitung ‚L’Équipe‘.