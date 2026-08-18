Hertha bedient sich in Leverkusen

Hertha BSC ist auf der Suche nach einem Ersatz für den zu Anderlecht abgewanderten Marten Winkler (23) offenbar bei Bayer Leverkusen fündig geworden. Laut der ‚Bild‘ steht der Zweitligist vor einer Leihe von Flügelspieler Farid Alfa-Ruprecht (20). Eine Kaufoption sei nicht Teil des Deals.

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Alfa-Ruprecht war in der vergangenen Saison an den VfL Bochum ausgeliehen und konnte dort vor allem durch seinen Top-Speed auf sich aufmerksam machen. Auch der SC Paderborn war am deutschen U20-Nationalspieler interessiert, letztendlich kam der Transfer aber nicht zustande.