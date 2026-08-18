Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hertha bedient sich in Leverkusen

von Tom Steinmetzler - Quelle: Bild
Farid Alfa-Ruprecht im Bayer-Shirt @Maxppp

Hertha BSC ist auf der Suche nach einem Ersatz für den zu Anderlecht abgewanderten Marten Winkler (23) offenbar bei Bayer Leverkusen fündig geworden. Laut der ‚Bild‘ steht der Zweitligist vor einer Leihe von Flügelspieler Farid Alfa-Ruprecht (20). Eine Kaufoption sei nicht Teil des Deals.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alfa-Ruprecht war in der vergangenen Saison an den VfL Bochum ausgeliehen und konnte dort vor allem durch seinen Top-Speed auf sich aufmerksam machen. Auch der SC Paderborn war am deutschen U20-Nationalspieler interessiert, letztendlich kam der Transfer aber nicht zustande.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Bayer 04
Hertha
Farid Alfa-Ruprecht

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
Hertha Logo Hertha BSC
Farid Alfa-Ruprecht Farid Alfa-Ruprecht
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert