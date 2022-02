Prinzen-Duell im Prinzenpark | Benficas „große Täuschung“

Mbappé gegen Vinícius

Die Champions League erwacht am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) aus dem Winterschlaf und hat mit Paris St. Germain gegen Real Madrid gleich mal einen echten Achtelfinal-Kracher zu bieten. In Spanien spitzen ‚as‘ und ‚Marca‘ die Veranstaltung in Anlehnung an den Namen der Spielstätte als Duell der beiden „Prinzen“ Kylian Mbappé (23) und Vinícius Júnior (21) zu. Besonders kreativ das Cover letztgenannter Zeitung: Die beiden Jungstars fahren nebeneinander Achterbahn auf dem Stützpfeiler des Eiffelturms. Ein großer Spaß für den Grafikdesigner.

David gegen Goliath

Die portugiesische Zeitung ‚A Bola‘ bevorzugt für ihr heutiges Titelbild die karikaturistische Variante. Das ungleiche morgige Duell Sporting Lissabon gegen Manchester City stellt das Fachblatt als Kampf David (Sporting-Trainer Rúben Amorim) gegen Goliath (Pep Guardiola) dar, versehen mit der Schlagzeile: „Auch Riesen können fallen“. Überraschungen gibt es in der Tat immer wieder. Dass sich die Grün-Weißen in ihrer Gruppe gegen Borussia Dortmund durchsetzen konnten, sollte dem haushohen Favoriten aus Manchester eine Warnung sein.

Benfica gegen die Justiz

Andernorts in Lissabon gerät die Königsklasse derzeit komplett in den Hintergrund. Benfica, am heutigen Abend auswärts gegen Ajax Amsterdam im Einsatz, sieht sich drastischen Manipulationsvorwürfen ausgesetzt. Investigativ-Recherchen zufolge soll der Traditionsklub Ex-Schiedsrichter Bruno Paixão geschmiert haben. Entsprechende Zahlungen tätigte offenbar ein Benfica nahestehendes Unternehmen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. „Die große Täuschung“, bezeichnet beispielhaft ‚O Jogo‘ den sogenannten Blue-Bag-Skandal.