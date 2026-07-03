DFB: Großes Problem beim Klopp-Deal

Der Rücktritt von Julian Nagelsmann ist noch nicht offiziell verkündet, da steht der Nachfolger mit Jürgen Klopp quasi schon fest. Der 59-Jährige wird schon seit vielen Jahren als potenzieller Bundestrainer gehandelt, jetzt wird dieses Szenario immer wahrscheinlicher.

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Das Problem: Vertraglich ist Klopp als Head of Global Soccer noch bis 2029 an den Red Bull-Konzern gebunden. Die vielberichtete Ausstiegsklausel wurde bei der Vertragsunterzeichnung nicht etwa schriftlich, sondern laut der ‚Bild‘ lediglich mündlich festgehalten. Entsprechend könne sich ein Wechsel zum DFB kompliziert gestalten.

Mintzlaff als harter Hund

Dem Boulevardblatt zufolge werde RB einen einstelligen Millionenbetrag als Ablöse verlangen. Sollte der DFB dies zahlen, wäre das ein Novum: Noch nie hat der Deutsche Fußball-Bund eine Ablöse für einen Trainer gezahlt.

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Ist der Rücktritt von Julian Nagelsmann die richtige Entscheidung? Auf jeden Fall Nein, er hätte das Ruder noch herumreißen können Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Für Klopp wären Rudi Völler & Co. aber wohl bereit, tief in die Tasche zu greifen. Oliver Mintzlaff hat sich in der Vergangenheit immer wieder als harter Verhandlungspartner erwiesen. Nach dem letztlich teuren Missverständnis mit Nagelsmann, der dem Vernehmen nach noch sieben Millionen Euro Abfindung kassiert, muss die nächste Trainerentscheidung beim DFB sitzen. Erst recht, wenn sie wie im Fall Klopp finanziell ans Maximum gehen sollte.