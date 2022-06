Die Details zum Bella-Kotchap-Deal

Armel Bella-Kotchap wechselt vom VfL Bochum zum FC Southampton. Einen entsprechenden Bericht von ‚Sky‘ kann FT bestätigen. Nach unseren Informationen hat der 20-jährige Innenverteidiger bereits bis 2027 bei den Saints unterschrieben, es fließen elf Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Bella-Kotchap ist es der Abschied nach fünf Jahren in Bochum. Damals war der gebürtige Pariser in die Jugendabteilung des VfL gewechselt. Mittlerweile ist er 22-facher Bundesliga-Spieler und fester Bestandteil der deutschen U21-Nationalmannschaft. Nun geht es in der Premier League weiter.