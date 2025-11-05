Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Vier Neue für Bayer?

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
1 min.
Simon Rolfes (l.) und Fernando Carro (r.) auf der Ersatzbank @Maxppp

Bei Bayer Leverkusen hat man neben der Rückholaktion von Angreifer Kerim Alajbegovic (18/RB Salzburg) vor allem drei Prioritäten für die nächste Saison. Laut der ‚Sport Bild‘ wollen die Rheinländer im Sommer sowohl auf der rechten als auch auf der linken defensiven Außenbahn nachlegen. Alternativen zu Lucas Vázquez (34) und Alejandro Grimaldo (30), um den immer wieder Wechselgerüchte kursieren, werden gesucht.

Priorität genieße in Leverkusen aber vor allem ein erfahrener Leader, der den Abgang von Granit Xhaka (33/AFC Sunderland) auffängt. Ob der potenzielle Neuzugang dann ebenfalls im Mittelfeld oder stattdessen in der Abwehr beheimatet ist, sei zweitrangig. In der Offensive sehe Bayer sich derweil gut genug aufgestellt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
