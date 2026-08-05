Zwei Neue: HSV-Boss bestätigt Interesse

Schon mehrfach stand für Sebastiaan Bornauw in den vergangenen Transferperioden eine Rückkehr in die Bundesliga im Raum. Vor allem der 1. FC Köln hätte den 27-Jährigen, der zwischen 2019 und 2021 am Geißbockheim unter Vertrag stand, gerne erneut verpflichtet. Ein Transfer kam nicht zustande. Jetzt wagt der Hamburger SV einen Vorstoß.

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Denn wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, ist Bornauw die Wunschlösung für die Innenverteidigung. Dort fahnden die Rothosen noch immer intensiv nach einem Ersatz für Luka Vuskovic (19), der sich in der vergangenen Saison als Leihspieler auf Anhieb der Abwehrchef wurde. Ähnlich stellt es sich der HSV bei Bornauw vor.

Der Verteidiger ist laut der Zeitung einer von drei bis vier Spielern, die bei den Hanseaten oben auf der Liste stehen. Bei seinem Klub Leeds United steht der Belgier noch bis 2029 unter Vertrag, wirklich Verwendung hat Trainer Daniel Farke für den 1,91 Meter großen Abwehrmann aber wohl nicht. Folglich könnte die Tür für den HSV genau wie bei Stürmer Terem Moffi (28) aufgehen.

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Das bestätigt auch Direktor Profifußball Claus Costa im Trainingslager: „Uns sind beide Spieler bekannt, sie gehören zu einer Liste von Spielern, mit denen wir uns beschäftigen. Es ist nicht so, dass ein Abschluss unmittelbar bevorsteht.“