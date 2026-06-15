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Leih-Klub gefunden: HSV verlängert mit Hermann

von Remo Schatz - Quelle: hsv.de
1 min.
Das Hamburger Volksparkstadion @Maxppp

Hannes Hermann (21) bleibt dem Hamburger SV erhalten, wird in der kommenden Saison aber andernorts Spielpraxis sammeln. Wie die Rothosen bestätigen, hat der Torhüter vorzeitig verlängert und wird in die dritte Liga an Jahn Regensburg verliehen.

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Die neue Vertragslaufzeit verrät der HSV nicht. Der bisherige Arbeitsvertrag wäre im kommenden Jahr ausgelaufen. Hermann wird seit zehn Jahren im Volksparkstadion ausgebildet, für einen Profieinsatz reichte es bislang noch nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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