Leih-Klub gefunden: HSV verlängert mit Hermann

Hannes Hermann (21) bleibt dem Hamburger SV erhalten, wird in der kommenden Saison aber andernorts Spielpraxis sammeln. Wie die Rothosen bestätigen, hat der Torhüter vorzeitig verlängert und wird in die dritte Liga an Jahn Regensburg verliehen.

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𝟏𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 💙🤍🖤



Wir haben den Vertrag mit Hannes #Hermann vorzeitig verlängert. 🔷✍️ Der 21-jährige Torhüter schließt sich für die kommende Saison 2026/27 leihweise dem Drittligisten SSV Jahn Regensburg an. 🤝



Wir freuen uns, dass du bei uns… pic.twitter.com/1mEEihicTj — Hamburger SV (@HSV) June 15, 2026

Die neue Vertragslaufzeit verrät der HSV nicht. Der bisherige Arbeitsvertrag wäre im kommenden Jahr ausgelaufen. Hermann wird seit zehn Jahren im Volksparkstadion ausgebildet, für einen Profieinsatz reichte es bislang noch nicht.