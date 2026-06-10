Konkurrenz ausgestochen: Leverkusen holt Eichhorn

Als jüngster Zweitliga-Debütant und jüngster Torschütze in der 2. Bundesliga hat sich Kennet Eichhorn in der abgelaufenen Saison in die Geschichtsbücher gespielt. Bei Hertha BSC reifte der 16-Jährige schnell zum unverzichtbaren Stammspieler heran. Nach nur einer Saison bei den Profis geht es für den Sechser jetzt in die Bundesliga.

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✍️ Bayer 04 verpflichtet U17-Nationalspieler Kennet Eichhorn. Der 16-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Hertha BSC nach Leverkusen und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.



Herzlich willkommen bei der Werkself! ⚫🔴 pic.twitter.com/kbdMVja4qh — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 10, 2026

Dort erhält Bayer Leverkusen den Zuschlag. Die Werkself aktiviert die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel des Youngsters. Dem Vernehmen nach überweist die Werkself acht bis neun Millionen Euro nach Berlin. Bei Bayer unterschreibt Eichhorn für fünf Jahre bis 2031.

Namhafte Mitbewerber gehen leer aus

„Wir sind sehr froh, dass wir Kennet Eichhorn von unserem Konzept überzeugen konnten. Schon vor einem Jahr hatten wir engen Kontakt mit Kennet und seiner Familie, und schon damals ist zwischen uns eine gute Verbindung entstanden“, erklärt Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „das war auch in den diesjährigen Gesprächen immer spürbar. Kennet teilt unsere Auffassung, bei Bayer 04 die besten Bedingungen für die Entwicklung hin zu einem absoluten Top-Spieler der Bundesliga zu bekommen. Der Austausch auch mit unserem Cheftrainer Carles Martínez war von großer Übereinstimmung in den fußballerischen Themen und von gegenseitigem Vertrauen geprägt.“

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Eichhorn selbst sagt über seine Entscheidung: „Ich habe mich nach wirklich sehr guten Gesprächen für die aus meiner Sicht beste Lösung entschieden: Leverkusen ist ein Verein, der schon viele, auch sehr junge Spieler schnell zu Top-Profis entwickelt hat. Ich werde alles einsetzen, um hier einen ähnlichen Weg zu gehen. Meine Freude ist riesig, bei einem so spannenden, international aufgestellten Klub wie Bayer 04 meine nächsten Schritte zu machen.“

Der künftige Europa League-Teilnehmer setzt mit der Eichhorn-Verpflichtung ein echtes Ausrufezeichen. Aus der Bundesliga waren auch Borussia Dortmund, RB Leipzig, der FC Bayern und Eintracht Frankfurt lange interessiert, zogen aber den Kürzeren. Auch der FC Liverpool hatte sich lange Hoffnung auf den Zuschlag gemacht.