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UEFA Nations League

Tuchel droht bitterere Dreifach-Absage

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Cole Palmer bei den Three Lions @Maxppp

Nationaltrainer Thomas Tuchel muss für die kommende Länderspielpause offenbar auf Cole Palmer (24) verzichten. Aus Gründen der Belastungssteuerung wird der Chelsea-Star aus dem englischen Kader ausscheiden, berichtet ‚The Athletic‘. In der neuen Ligasaison stand der Offensivspieler in allen fünf Partien von Beginn an auf dem Feld, viermal über 90 Minuten (vier Scorerpunkte).

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Darüber hinaus steht dem Bericht zufolge ein Fragezeichen hinter der Verfügbarkeit von Mittelfeldspieler Kobie Mainoo (21) und Flügelstürmer Marcus Rashford (28). Beide Profis von Manchester United erlitten beim gestrigen 1:1-Remis gegen den FC Fulham Verletzungen, die sie womöglich länger außer Gefecht setzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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