Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Laut ‚Sky‘ will Rekordtransfer Lucas Hernández (27) den Deutschen Meister in Richtung Paris St. Germain verlassen. Auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz könnten die Bayern bei der SSC Neapel fündig werden. Nach exklusiven Informationen von FT haben bereits Gespräche mit dem europaweit begehrten Min-jae Kim (26) stattgefunden. Der Innenverteidiger besitzt in seinem bis 2025 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel über 45 bis 52 Millionen Euro.

Borussia Dortmund

Nach der verkündeten Ad-Hoc-Meldung seitens des BVB ist der Wechsel von Jude Bellingham (19) zu Real Madrid nun offiziell über die Bühne gegangen. Die Lücke im zentralen Mittelfeld soll mit Edson Álvarez (25) gefüllt werden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bereit, über 35 Millionen Euro Ablöse an Ajax Amsterdam zu überweisen. Zudem verlässt Mahmoud Dahoud (27) die Schwarz-Gelben ablösefrei in Richtung Premier League zu Brighton & Hove Albion.

We are delighted to announce that we have agreed to sign midfielder @modahoud8, when his contract with @BVB expires at the end of the month. ✍



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 16, 2023

RB Leipzig

Die Sachsen sind offenbar an einer Verpflichtung von Cole Palmer (21) interessiert. ‚The Athletic‘ zufolge gehört RB zum engeren Interessentenkreis für den Mittelfeldspieler. Allerdings lehne Manchester City einen Verkauf des englischen U21-Nationalspielers kategorisch ab und ziehe lediglich eine Leihe in Betracht.

Union Berlin

Die Eisternen rüsten sich für die kommende Saison. Mit der Verpflichtung von Mikkel Kaufmann (22) wird ein weiterer Neuzugang eingetütet. Dem Vernehmen nach wird für den Stürmer eine Zahlung von rund 2,7 Millionen Euro an den FC Kopenhagen fällig.

SC Freiburg

Beim SC Freiburg wird ordentlich Geld in die Kassen gespült. Für den im Winter zum FC Brentford ausgeliehenen Kevin Schade (21) zieht der Premier League-Klub die Kaufoption. Dem Vernehmen nach fließen für den 21-jährigen Offensiv-Allrounder rund 25 Millionen Euro in den Breisgau.

✍ Kevin Schade has signed a five-year deal with Brentford and joins for a club-record undisclosed fee — Brentford FC (@BrentfordFC) June 12, 2023

Bayer Leverkusen

Exequiel Palacios (24) steht im Gegensatz zu Jeremie Frimpong (22) und Moussa Diaby (23) bei Bayer Leverkusen unter keinen Umständen zum Verkauf. Gegenüber dem ‚kicker‘ betont Geschäftsführer Simon Rolfes, dass der argentinische Weltmeister „auf jeden Fall“ bleiben werde. Auf der anderen Seite soll sich Manchester United abermals mit einer Verpflichtung des genannten Flügelspielers Diaby beschäftigen. Die ‚Daily Mail‘ nennt eine Ablösesumme von umgerechnet 75 Millionen Euro.

Eintracht Frankfurt

Die Eintracht verkündet ihren neuen Übungsleiter für die kommende Saison. Dino Toppmüller (42) wird das Erbe von Oliver Glasner (48) antreten. Toppmüller, der zuletzt beim FC Bayern als Assistent von Julian Nagelsmann (35) fungierte, erhält bei den Adlern einen Kontrakt bis 2026.

🦅🆕 Dino Toppmöller wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt.



Der ehemalige Profifußballer und Eintracht-Spieler erhält einen Vertrag bis 2026.



Gude und willkommen zurück im Herzen von Europa, Dino! 🙌#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 12, 2023

VfL Wolfsburg

Bei Micky van de Ven (22) sind die Weichen anscheinend auf Abschied gestellt. Gegenüber ‚ESPN‘ teilt der Innenverteidiger seinen Trennungswunsch mit: „Wenn ich die Chance habe zu gehen, würde ich das gerne tun.“ Einen Nachfolger haben sich die Wölfe beim französischen Erstligisten FC Lorient geangelt. Moritz Jenz (24) unterschreibt in der Autostadt einen Vertrag bis 2027, dem Vernehmen nach fließen sieben bis zehn Millionen Euro für den Ex-Schalker.

Moritz Jenz wechselt zu den Wölfen! 🐺



Der 24 Jahre alte Innenverteidiger, der seit Januar an den FC Schalke 04 verliehen war, kommt vom FC Lorient und unterzeichnete bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis 2027.



Willkommen in Wolfsburg, Moritz! 👏#VfLWolfsburg pic.twitter.com/Z7EwaoJkem — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 16, 2023

FSV Mainz 05

Jae-Sung Lee möchte offenbar langfristig beim FSV Mainz 05 bleiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verlängert der offensive Mittelfeldspieler seinen Kontrakt bis 2026. Das aktuelle Arbeitspapier ist bis 2024 datiert und würde dementsprechend nach der kommenden Saison auslaufen.

Borussia Mönchengladbach

Kehrwende in der Personalie Semir Telalovic. Obwohl sich in den vergangenen Monaten eine Trennung zwischen dem Stürmer und den Fohlen abgezeichnet hatte, ist ein Verbleib noch möglich. Nach FT-Infos möchte sich Neu-Trainer Gerardo Seoane zunächst ein Bild vom 23-Jährigen verschaffen, ehe eine Entscheidung fällt. FT weiß zudem, dass sich zahlreiche Klubs bereits in Lauerstellung befinden und den Rechtsfuß gerne verpflichten würden.

1. FC Köln

Die Geißböcke haben diese Woche zwei Transfers unter Dach und Fach gebracht. Einerseits unterschreibt Luca Waldschmidt (27) vom VfL Wolfsburg kommend einen Leihvertrag bis 2024, wobei im Anschluss unter bestimmten Umständen eine Kaufklausel greift. Andererseits wird Jacob Christensen (21) vom FC Nordsjaelland ablösefrei an Bord geholt. Der Mittelfeldspieler erhält einen Kontrakt bis 2026 und soll Nachfolger von Ellyes Skhiri (28) werden.

Willkommen, Luca Waldschmidt! 🤩



Luca unterschreibt beim #effzeh bis 2024 und wird vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Wir freuen uns auf dich! 🤝



Alle Infos 👉 https://t.co/DGytBQay7x pic.twitter.com/XcPVyzUnAz — 1. FC Köln (@fckoeln) June 13, 2023

Hej, Jacob! 🤙



Jacob Steen Christensen unterschreibt bis 2026 beim FC. ✍️ Der 21-Jährige kommt ablösefrei vom FC Nordsjaelland aus der dänischen ersten Liga. Willkommen, Jacob!



Alle Informationen 👉 https://t.co/VSCZVf8UAN pic.twitter.com/uUmHBjvZ8x — 1. FC Köln (@fckoeln) June 15, 2023

TSG Hoffenheim

Die TSG verpflichtet Julian Justvan (25) vom Zweitligisten SC Paderborn. Der Flügelspieler wird mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Über die Ablöse sind keine Informationen bekannt.

Willkommen in Hoffenheim, Julian #Justvan! 👋



Der 25 Jahre alte Außenbahnspieler kommt vom @SCPaderborn07 in den Kraichgau und erhält bei der #TSG einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) June 13, 2023

Werder Bremen

Maximilian Philipp (29) besitzt bei Werder Bremen allem Anschein nach keine Zukunft. Dem ‚kicker‘ zufolge kehrt der Mittelstürmer nach einer sechsmonatigen Leihe vorläufig zum VfL Wolfsburg zurück.

VfL Bochum

Der VfL bedient sich wohl beim 1. FC Magdeburg. Wie FT aus dem Umfeld von Moritz-Broni Kwarteng (25) erfahren hat, unterzeichnet der Offensivmann am heutigen Freitag ein langfristiges Arbeitspapier beim Revierklub. Somit setzt sich Bochum nach FT-Infos unter anderem gegen den VfB Stuttgart durch, der ebenfalls Interesse signalisiert hatte.

FC Augsburg

Der FC Augsburg installiert Marinko Jurendic als neuen Sportdirektor. Der 45-Jährige kommt vom FC Zürich und unterschreibt einen Kontrakt bis 2026. Des Weiteren bahnt sich Sven Michels Wechsel zu den Fuggerstädtern an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 32-jährige Mittelstürmer für den FCA entschieden. Auch der VfL Bochum war an einer Verpflichtung interessiert.

VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart wird kommende Saison ohne Tiago Tomás (21), Tanguy Coulibaly (22) sowie Antonis Aidonis (22) an den Start gehen. Für Offensivspieler Tomás wird die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro nicht gezogen, bei Mittelstürmer Coulibaly und Verteidiger Aidonis werden die auslaufenden Verträge nicht verlängert.

Tiago #Tomás, Tanguy #Coulibaly und Antonis #Aidonis werden in der kommenden Saison nicht mehr das #VfB-Trikot tragen. Danke für euren Einsatz 👏 und alles Gute für die Zukunft❗️🤞

Zur Meldung ▶️https://t.co/1wh5JiTYah pic.twitter.com/uMJfa14a07 — VfB Stuttgart (@VfB) June 15, 2023

Schalke 04

Die Schalker lassen Jordan Larsson (25) in Richtung FC Kopenhagen ziehen. Der Offensivspieler war bereits für die abgelaufene Rückrunde an die Dänen ausgeliehen, nun zieht Kopenhagen die Kaufoption. Dem Vernehmen nach fließen zwei Millionen Euro an die Königsblauen.

#S04-Update: Jordan Larsson wechselt nach der bisherigen Leihe nun fest zum @FCKobenhavn 🔄



Alles Gute für deine weitere Zukunft, Jordan! — FC Schalke 04 (@s04) June 13, 2023

Hertha BSC

Der Alten Dame ist ein wichtiger Transfer geglückt. Marius Gersbeck kommt vom Karlsruher SC zurück zur Hertha. Der 27-jährige Torwart wird mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.