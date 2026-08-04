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Bundesliga

Eintracht: Doan-Entscheidung gefallen

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Ritsu Doan beim Testspiel der Eintracht @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt herrscht Klarheit in der Personalie Ritsu Doan. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist ein Abgang des Japaners inzwischen vom Tisch. Grund dafür sei unter anderem ein persönliches Gespräch mit Adi Hütter gewesen, der Doans potenzielle Rolle aufgezeigt habe.

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Unter Albert Riera wurde Doan nicht glücklich und liebäugelte aktiv mit einem Abschied von den Hessen. Erst vor einem Jahr war der 28-Jährige vom SC Freiburg an den Main gewechselt, erlebte aber eine komplizierte erste Saison.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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