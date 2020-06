Schlager zieht Wolfsburg-Fazit

Xaver Schlager zieht nach knapp einem Jahr beim VfL Wolfsburg eine erste Bilanz. „Es war ein schwieriger, aber richtiger Schritt für mich. Ich kann jetzt schon behaupten, dass das ein sehr lehrreiches Jahr für mich war“, äußert sich der Österreicher im Interview mit ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘. Schlager war vor der Saison für 15 Millionen Euro von RB Salzburg nach Wolfsburg gewechselt. Der 22-Jährige sagt: „Ich wusste nicht, wie ich mich in dieser neuen Liga einfügen würde und wollte lernen, lernen, lernen. Bisher bin ich sehr zufrieden, habe trotz Knöchelverletzung viel gespielt.“

In der Bundesliga stoße Schlager ab und zu an seine „Grenzen, aber nur so verschiebt man sie.“ Einige Spieler seien „körperlich robuster als in Österreich. Oft habe ich statt zwei nur noch einen Kontakt Zeit, um meinen Ball weiterzuspielen. Es geht um kleine Details, aber die machen sehr viel aus. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich die stärkere Konkurrenz. In Deutschland bin ich jetzt nicht mehr beim besten Team der Liga.“ Im Wolfsburger Mittelfeld ist Schlager gesetzt, bestritt in dieser Saison 24 Pflichtspiele. Sein Vertrag läuft bis 2023.