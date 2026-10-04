Eintracht: Chandler spricht über seine Zukunft

Timothy Chandler hängt bei Eintracht Frankfurt möglicherweise noch ein Jahr dran. „Wir werden sehen, was passiert. Ich sage niemals nie“, erklärt der Rechtsverteidiger der SGE im ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘. Der 36-Jährige werde sich laut eigener Aussage im Januar mit Trainer Adi Hütter und den Verantwortlichen zusammensetzen, um eine Entscheidung zu treffen, was eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags betrifft.

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Chandler ist ein Eintracht-Urgestein. Abgesehen von einer vierjährigen Unterbrechung ist der gebürtige Frankfurter seit 2001 bei der SGE. Der 36-Jährige ist vor allem für die Kabine wichtig, auf dem Platz spielt er schon länger eine untergeordnete Rolle. Aufgrund eines Engpasses auf der Rechtsverteidiger-Position wurde Chandler in dieser Saison aber immerhin schon zweimal eingewechselt.