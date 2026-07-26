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Bundesliga

Werder: Bundesliga-Konkurrenz bei Holsgrove

von Dominik Schneider - Quelle: Record
Jordan Holsgrove (r.) will den Schuss von Luis Suárez blocken @Maxppp

Der SV Werder Bremen erhält im Werben um Jordan Holsgrove Konkurrenz aus der Bundesliga. ‚Record‘ berichtet, dass neben den Grün-Weißen auch der Hamburger SV und der FC Augsburg Interesse am 26-jährigen Schotten von Estoril Praia zeigen. Der Sechser steht beim portugiesischen Erstligisten noch bis 2028 unter Vertrag.

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Um Estoril von einem Verkauf zu überzeugen, sind der Sportzeitung aus Lissabon zufolge 3,5 Millionen Euro notwendig. Im Rennen um die Gunst von Holsgrove befinden sich aber nicht nur deutsche Klubs. Auch in England steht der Linksfuß hoch im Kurs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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