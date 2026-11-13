United: Fernandes lehnt Angebot ab

Die Zukunft von Bruno Fernandes bleibt weiterhin offen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der 32-jährige Portugiese ein neues Vertragsangebot von Manchester United ausgeschlagen hat. Schon im Sommer lehnte er eine Offerte zur Verlängerung ab. Sein derzeit gültiger Kontrakt ist nur noch bis Ende der Saison datiert.

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Obwohl United dem Spielmacher verbesserte Konditionen angeboten hatte, kamen die Beteiligten nicht zu einem Konsens. In den kommenden Wochen soll es zu weiteren Verhandlungen kommen. Streitpunkte bleiben dem Bericht zufolge weiterhin Gehalt und Vertragslaufzeit. Ab Januar darf Fernandes ohne Zustimmung seines Arbeitsgebers mit ausländischen Vereinen über einen möglichen ablösefreien Wechsel im Sommer verhandeln. United hat allerdings auch die Möglichkeit, den aktuellen Vertrag per Klausel um ein Jahr zu verlängern.