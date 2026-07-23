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35 Millionen: Der Favorit bei Alajbegovic

von Dominik Schneider - Quelle: The Telegraph
1 min.
Kerim Alajbegovic im Einsatz für Bosnien @Maxppp

Im Transferpoker um Kerim Alajbegovic (18) kristallisiert sich allem Anschein nach ein Favorit heraus. Der FC Chelsea soll derzeit die besten Karten auf eine Verpflichtung des bosnischen Nationalspielers von Bayer Leverkusen haben, berichtet ‚The Telegraph‘. Im Raum steht eine mögliche Ablöse von umgerechnet 35 Millionen Euro.

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Xabi Alonso, der Alajbegovic noch aus seiner Zeit unterm Bayer-Kreuz kennt, hat sich offenbar für einen Transfer des Youngsters starkgemacht. Durch den sich anbahnenden Verkauf von Alejandro Garnacho (22) an Aston Villa wird eine Kaderstelle frei, die Alajbegovic ausfüllen könnte. Neben Chelsea buhlten zuletzt auch Atalanta Bergamo, Juventus Turin, die AS Rom und der AC Florenz um den dribbelstarken Angreifer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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