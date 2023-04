Tottenham-Job: Nagelsmann stellt Bedingung

Zwischen Tottenham Hotspur und Julian Nagelsmann bahnt sich seit einiger Zeit etwas an. Nachdem der deutsche Coach dem FC Chelsea eine Absage erteilt hatte, wurde die Fährte zu den Spurs heißer. Allerdings will Nagelsmann nicht um jeden Preis zu den Spurs kommen. Vor allem ein Thema liegt ihm besonders am Herzen.

Laut ‚The Independent‘ knüpft Nagelsmann seine Unterschrift in Tottenham an eine spezielle Bedingung: Er wolle bei Transferfragen das letzte Wort haben. Grundsätzlich stehe der ehemalige Bayern-Trainer einem Engagement bei den Lilywhites sehr offen gegenüber, allerdings nur dann, wenn ihm ausreichend Einfluss auf Spielerkäufe und -verkäufe gewährt werde, heißt es bei der englischen Tageszeitung.

Erst gestern wurde Interimstrainer Cristian Stellini von seinem Posten entbunden. Die 1:6-Demütigung gegen Newcastle United ließ Präsident Daniel Levy keine andere Wahl, als eine erneute Veränderung auf dem Trainerposten vorzunehmen. Nun übernimmt Ryan Mason, der früher selbst als Profi für Tottenham auflief. Der Druck auf Levy wächst, den Fans, Sponsoren und Medien alsbald eine Dauerlösung für den wichtigen Job zu präsentieren.