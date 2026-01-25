Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Neuer Klub für Kurzawa

von Martin Schmitz - Quelle: persib.co.id
Layvin Kurzawa beklatscht die Fans @Maxppp

Layvin Kurzawa setzt seine Karriere in Indonesien fort. Erstligist Persib Bandung gibt die Verpflichtung des 33-Jährigen bekannt. Der Linksverteidiger unterschreibt zunächst bis zum Saisonende.

Unter der Anzeige geht's weiter
PERSIB
He knows Paris, but now he’s home in Paris van Java. 💙

Bienvenue à Bandung, Layvin Kurzawa 🇫🇷

Let’s fight for the badge on our chest and make history together

#WeArePERSIB
Bei X ansehen

Kurzawa, der zwischen 2015 und 2024 bei Paris St. Germain unter Vertrag stand und mit dem Hauptstadtklub 20 Titel gewonnen hat, war seit seinem Abschied von Boavista Porto im Sommer vereinslos gewesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Persib
Layvin Marc Kurzawa

Weitere Infos

Persib Logo Persib Bandung
Layvin Marc Kurzawa Layvin Marc Kurzawa
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert