Neuer Klub für Kurzawa

Layvin Kurzawa setzt seine Karriere in Indonesien fort. Erstligist Persib Bandung gibt die Verpflichtung des 33-Jährigen bekannt. Der Linksverteidiger unterschreibt zunächst bis zum Saisonende.

Kurzawa, der zwischen 2015 und 2024 bei Paris St. Germain unter Vertrag stand und mit dem Hauptstadtklub 20 Titel gewonnen hat, war seit seinem Abschied von Boavista Porto im Sommer vereinslos gewesen.