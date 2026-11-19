Zweifel an Jamal Musiala gibt es zumindest in sportlichen Leitung des FC Bayern keine. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln (Freitag, 20:30 Uhr) erklärte Trainer Vincent Kompany: „Meine Rolle ist, dafür zu sorgen, dass Jamal bei Bayern München erfolgreich wird. Man darf nicht vergessen, wie viel Freude man mit so einem Spieler hat, wenn er in seiner besten Version ist. Für solche Spieler gehen die Fans ins Stadion. Wenn ich schaue, wie der Junge mit der ganzen Situation umgeht, deswegen bin ich Trainer.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Sportvorstand Max Eberl stärkt dem 23-Jährigen den Rücken: „Wir haben das Gefühl und die Überzeugung, dass er seine Leistung zeigen wird. Wir unterstützen komplett jeden Spieler mit allem Support, den wir geben können. Diese Unterstützung bekommt Jamal genau wie alle anderen.“ Musiala sei „ein Junge, der unglaublich widerstandsfähig ist“ und „aus dieser Situation Kraft zieht“, so Eberl. Skeptischer ob Musialas neurologischer Erkrankung zeigten sich zuletzt Klubpatron Uli Hoeneß und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen. Musiala gehört zu den Topverdienern in München.